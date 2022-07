Nice prépare un départ et tente un banni du PSG, Strasbourg se renforce, Faes avertit Reims

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

OGC Nice : Kurzawa ciblé, Barbosa au Brésil ?

Prêté l'an dernier à Palmeiras, Danilo Barbosa pourrait retourner au Brésil. Selon RMC Sport, Botafogo s'intéresse au milieu de terrain défensif capable de jouer également en défense centrale même si aucune offre n'a été transmise au Gym pour le moment. Par ailleurs, Foot Mercato assure que l’OGC Nice est intéressé par Layvin Kurzawa et l’a placé sur une short-list pour concurrencer Melvin Bard la saison prochaine.

Stade Brestois : Dari enfin au SB29 ?

Michel Der Zakarian a failli perdre patience dans ce dossier mais l'entraîneur du Stade Brestois va pouvoir enfin compter sur Achraf Dari (23 ans). Après des lenteurs administratives liées à son visa, L’Équipe fait savoir que le défenseur central est attendu cette semaine en Bretagne. Brest et le Wydad Casablanca ont trouvé un accord depuis plusieurs jours pour un transfert estimé à 2,7 M€. L'international marocain va signer un contrat de quatre ans.

ESTAC : Chadli vers la Belgique ?

Formé au Nîmes Olympique, Nassim Chadli (20 ans) appartient à l’ESTAC et pourrait découvrir un autre championnat après avoir fait ses premiers pas en Ligue 1 la saison dernière. Selon Foot Mercato, l'international marocain U20 va rebondir en Belgique et plus précisément du côté de Lommel SK en Challenger Pro League. Un prêt sans option d'achat est évoqué.

SCO Angers : Hunou séduit déjà Baticle

De retour d’un exil mitigé de 14 mois en MLS au Minnesota United FC, Adrien Hunou (28 ans) retrouve la L1, à Angers, où il a posé ses valises pour trois saisons. Le SCO, qui l’avait approché en 2019, compte sur le joueur formé au Stade Rennais pour apporter sa touche technique et son expérience. « C’est une belle pioche, note Gérald Baticle dans L’Équipe. Il fait partie de ces joueurs qui doivent prendre de la place dans le vestiaire et avoir du leadership dans le groupe. » Hunou s’est déjà affirmé en inscrivant le penalty de la gagne face à Cholet (N, 2-1), le 13 juillet, pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs.

RC Strasbourg : Hubrac aux relations médias

Il n’y a pas que le PSG qui va se renforcer en dehors du domaine purement sportif à l’intersaison. Au RC Strasbourg, un nouveau responsable des relations médias arrive. « Quand on aime autant le football et le RCSA, impossible d’en rester éloigné bien longtemps… Très heureux de faire mon retour dans ce club formidable, au poste de Responsable des Relations Médias. En route pour de nouvelles aventures exaltantes », a tweeté Thierry Hubac hier soir.

Montpellier HSC : du rififi en interne ?

Hier, on évoquait des interrogations que se posent certains joueurs du Montpellier HSC au sujet d’Olivier Dall’Oglio depuis le début de la préparation estivale. Si Laurent Nicollin soutient officiellement son entraîneur, il suit la situation de très près. « Le Président Nicollin suit cela de très près et va parler au groupe avant de débuter la saison de L1, affirme Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. L’intérêt de tous est de passer une saison sereine tout en ne fermant pas les yeux sur les dysfonctionnements ! » L’insider ajoute qu’un international israélien pourrait bientôt débarquer dans l'Hérault.

Stade de Reims : Faes clarifie son avenir

Cité au Stade Rennais en début de mercato, Wout Faes (24 ans) est toujours un joueur du Stade de Reims et entend le rester jusqu’à nouvel ordre. « Je ne cherche pas à partir à tout prix, a-t-il indiqué dans L’Union. Si un bon projet arrive, il est certain que je serais à l’écoute parce que je veux viser plus haut, ce qui est logique après deux saisons ici. Le mercato était plutôt calme jusqu’à présent, mais les choses commencent à bouger.