Nice – PSG, les compos probables et les absents

Du côté de Christophe Galtier, Jordan Amavi et Youcef Atal sont encore sur le flanc. En revanche, Justin Kluivert et Dante, qui ont purgé leur suspension mardi soir en demi-finale de Coupe de France face à Versailles, seront bel et bien de retour.

Les absents du côté de Nice : Amavi, Atal (blessés).

Paris en pensant au Real avec quelques changements ?

Pour Mauricio Pochettino, il s'agira de composer sans Kylian Mbappé (suspendu) tout en se gérant en prévision du choc de mercredi prochain à Bernabeu face au Real Madrid. A l'heure où nous écrivons ces lignes (jeudi soir), Achraf Hakimi, Leandro Paredes et Ander Herrera sont toujours incertains. Sergio Ramos est de son côté forfait et ne sera pas non plus présent pour le choc en Espagne...

Les absents du côté du PSG : Mbappé (suspendu), Hakimi, Paredes, Herrera (incertains), Ramos (reprise).

Nice : Benitez - Lotomba, Daniliuc, Dante (cap.), Bard - Bouadoui, Lemina, K.Thuram, Kluivert - Dolberg, Gouiri.

PSG : Donnarumma - Hakimi (ou Kehrer), Marquinhos (cap.), Kimpembe, Bernat - Verratti, Danilo, Wijnaldum - Messi, Icardi, Neymar.