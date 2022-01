Nice, Reims et Strasbourg scrutent la L2, un ancien du Stade Rennais à Lorient, l’ASSE recopiée

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’ASSE donne des idées à l’Inter Milan

Comme l’ASSE avec Paul Bernardoni et Sada Thioub, l’Inter Milan aurait bien l’intention de se fournir du côté d’Angers sur ce mercato. Selon L’Équipe, le champion d’Italie serait récemment venu aux renseignements pour le gardien Danijel Petkovic (28 ans), en fin de contrat cet été. L'international monténégrin (23 sélections) est récemment passé devant Bernardoni au SCO, entraînant cet hiver le prêt de ce dernier à Saint-Étienne.

Grosicki a son donné son accord à Lorient

Et si le virevoltant Kamil Grosicki revenait en L1 ? Quatre ans après son départ du Stade Rennais et après des passages en Angleterre (Hull, WBA), l’international polonais intéresse le FC Lorient. Selon L’Équipe, le club breton a estimé qui lui fallait un joueur offensif polyvalent, qui connaît la L1, capable d’épauler Terem Moffi. Grosicki, qui évolue depuis l’an dernier au Pogon Szczecin - actuel 2e du championnat polonais - aurait déjà donné son accord de principe. La direction du club devra négocier une indemnité de transfert avec la formation polonaise et pourrait également accueillir un milieu défensif (libre) dans ses rangs.

Un nouveau stoppeur à Reims ?

Le Stade de Reims continue ses emplettes. Après avoir recruté le milieu suédois Jens Cajuste, Foot Mercato fait savoir qu’il cherche un défenseur central et aimerait faire venir Anel Ahmedhodzic. Le joueur de Malmö serait une priorité. Si les Champenois arrivent à l’attirer, Moustapha Mbow pourrait être prêté au Nîmes Olympique. FM ajoute que Jaouen Hadjam (Paris FC, 18 ans) attise également les convoitises du club marnais pour l’été prochain. L’OGC Nice s’est également manifesté ces derniers jours alors que le RC Strasbourg l’avait fait la saison dernière. À l’étranger, Fribourg et le Torino font partie des courtisans.

Doukouré plaît toujours en L1

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 au cours du dernier mercato estival, Ismaël Doukouré (18 ans) n’a pas vu sa cote chuter cet hiver. Selon Foot Mercato, l’AS Monaco pense au jeune stoppeur du Valenciennes FC pour pallier un éventuel départ de Benoît Badiashile à Newcastle. D'autres écuries de l’élite, comme notamment l’OGC Nice et le RC Strasbourg, mais aussi ailleurs en Europe sont également en contact avec le défenseur central, sous contrat avec VA jusqu'en juin 2023. Par ailleurs, Ignazio Genuardi ajoute que les Magpies pensent à Aleksander Golovin. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Russe est officiellement intransférable mais une proposition XXL pourrait changer les plans de l'AS Monaco.

Après avoir recruté Trippier et Wood, #Newcastle continue de s’activer sur le marché des transferts. Les Magpies cherchent d’abord un défenseur central et un attaquant supplémentaire, mais une offre est aussi envisagée pour le milieu monégasque #Golovin. #Mercato #ASM — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 13, 2022