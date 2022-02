Nice tente de chiper une pépite à Salzbourg, des révélations sur le départ de Ménès de Canal+, Rami pique Messi

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Canal+ : ce que l'enquête interne a révélé de Pierre Ménès

Réalisée après la diffusion du documentaire de Marie Portolano (« Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste »), BFM TV a eu accès au contenu de l'enquête interne dilligentée par Canal+ en mars 2021 et qui a finalement conduit au départ de Pierre Ménès du CFC. Sur les 30 témoignages recueillis, 7 personnes (2 hommes et 5 femmes) s'estiment victimes de « comportements sexistes et inappropriés » et 12 décrivent le journaliste comme « un beauf avec un langage coutumier grossier et vulgaire ». Pour autant, cette enquête ne met en exergue aucun « fait relevant de qualification pénale devant être signalé à la justice ». Aucune agression sexuelle, ni aucun harcèlement sexuel ou moral n'a été relevé à cette occasion.

Brest – Lorient, Rennes – Angers... Les derbys « à risque » s'enchaînent

En Bretagne, on ne prend plus les derbys à la légère. Alors que la rencontre opposant le Stade Brestois au FC Lorient dimanche (15h) a été classé « à risque » par le préfet du Finistère, il en sera de même du match opposant le Stade Rennais au SCO Angers le 6 mars prochain. « Au regard du risque avéré de troubles à l'ordre public », le prochain match des Rennais au Roazhon Park se fera avec une présence de « forces de police renforcée » annonce à Ouest-France le préfet d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier.

OGC Nice : le Gym tente de détourner une pépite ivoirienne

Révélation de la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, Karim Konaté (ASEC Mimosa, 17 ans) devrait atterrir en Europe à sa majorité. Si, d'après Foot Mercato, le RB Salzbourg (D1 autrichienne) a une grosse longueur d'avance et serait tout proche de plier ce transfert à 2 M€, un club de Ligue 1 est récemment entré dans la danse. D'après Le 10 Sport, l'OGC Nice tenterait en effet de convaincre le jeune attaquant de signer sur la Côte d'Azur. La bataille s'annonce quand même très compliquée avec Salzbourg...

MHSC : le départ d'Omlin déjà programmé cet été ?

Alors qu'il arrivait en fin de contrat cet été, Dimitry Bertaud (23 ans) a vu son contrat prolongé pour une longue durée (non précisée) en septembre dernier au MHSC. Pour Bertrand Queneutte, fidèle suiveur du club héraultais pour France Bleu Hérault, Laurent Nicollin avait « un plan en tête » derrière cette signature... Et cela passe par un départ dès l'été prochain de Jonas Omlin. C'est en tout cas la version qu'il a détaillé dans l'émission 100% Paillade.

« Je reste persuadé, et cela n’engage que moi, que Jonas Omlin ne sera pas notre gardien la saison prochaine. Il aura des propositions. Il était européen avec Bâle, s’il ne l’est pas aujourd’hui, il fait des performances en Ligue 1 ce qui n’est pas pareil qu’en Super League. Je reste persuadé que Jonas Omlin a pris encore de la valeur marchande, il a 28 ans et un gardien de cette qualité, ça ne court par les rues […] Dimitry Bertaud a aussi prouvé qu’on pouvait compter sur lui et pas seulement pour de la Coupe. J’ai tendance à dire que si Laurent Nicollin l’a retenu avec cette prolongation, c’est qu’il y a un plan en tête ».

FC Lorient : Jérémy Morel évoque son avenir...

Après trois mois et demi d'absence liés à divers soucis physiques, Jérémy Morel (37 ans) va faire son retour dans le derby Stade Brestois – FC Lorient dimanche. Dans les colonnes de Ouest-France, l'ancien défenseur de l'OM et de l'OL s'est confié sur son avenir, lui qui n'exclut pas de continuer sa carrière au delà de son présent contrat qui arrive à échéance en juin : « Je ne suis pas fixé sur l’année prochaine. Aujourd’hui, je n’ai qu’une envie : rejouer, retrouver le goût des terrains et la vie de groupe qui me manque. Ensuite, j’aurai le temps de voir ce que je ferai (…) Dans ma tête, je suis prêt à toute éventualité, mais tant qu’il y a cette notion d’envie et de plaisir, je ne vois pas pourquoi je m’arrêterais. L’âge n’est pas un frein (…) Une prolongation ? On n’a pas évoqué le sujet. Je n’ai pas non plus envie d’en parler parce que la saison est déjà compliquée, et il y a des choses plus importantes, avec le maintien pour le club, et rejouer pour ma part. Cela ne me pose aucun problème de discuter en juin ou en juillet pour faire les comptes ».

Concernant sa reconversion, le défenseur des Merlus a aussi son idée : « J’ai envie de rester dans le monde professionnel du foot. Entraîner, ça me plairait bien, et je passerai mes diplômes. Si on m’avait dit ça il y a dix ans, jamais de la vie. Mais au final, je pense pouvoir transmettre pas mal de choses, et partager tout ce que j’ai eu la chance de connaître ».

… Adil Rami (ESTAC) aussi !

Présent en conférence de presse et sous contrat avec l'ESTAC jusqu'à cet été, Adil Rami (36 ans) a ouvert la voie à un nouveau contrat dans l'Aube en cas de maintien : «Franchement, j’en ai déjà parlé avec le staff. Je me sens bien ici et la ville me le rend bien et ses supporters aussi. J’en ai encore sous la semelle et Troyes m’a remis sous la lumière. Je mets ça dans un coin de ma tête mais pour l’heure ce n’est pas ce qui compte», a fait savoir le Champion du Monde. Chambreur, l'ancien Marseillais a même rigolé sur sa réussite face au but depuis le début de saison : « Cela fait plaisir de revenir en L1. Comme je le disais, c’est une grosse marque. Les gens voient mon côté professionnel que certains ont voulu cacher mais je me fais plaisir, je marque des buts. Je suis même en course avec Messi, ce n'est pas rien ! »

Gameiro (RC Strasbourg) aurait pu filer en Turquie

Dans les colonnes de L'Equipe, Kévin Gameiro est revenu sur son choix payant de signer au RC Strasbourg : « J'ai reçu de très belles offres, notamment en Turquie, et si j'avais voulu gagner davantage d'argent, j'aurais pu. Même si revenir ici n'était pas l'idée de départ, c'était dans un coin de ma tête. Je voulais retrouver la passion perdue lors de ma dernière saison à Valence, où j'ai eu des blessures et où le manque de public m'a beaucoup pesé. J'avais besoin d'un retour aux sources ».

Un choix que l'ex-international ne regrette pas, lui qui apprécie la concurrence avec Ludovic Ajorque (10 buts) et Habib Diallo (9 buts) : « Ce trio me rappelle mon duo avec Carlos Bacca au Séville FC. On évoluait à une seule pointe. Chaque fois que je jouais, je marquais et lui aussi. J'ai toujours eu besoin de cette concurrence, quand elle est saine et bien gérée par le coach comme c'est le cas avec Julien Stéphan. En étant très proches dans les stats comme ça, on a toujours envie de se surpasser. On se tire vers le haut et aussi toute l'équipe ! Il y a une super entente entre nous ».

Reims : Oscar Garcia coupe une tête dans son staff

Le Stade de Reims victime d'une cascade de blessures ces dernières semaines, Barthélémy Delecroix, reponsable de la performance du club champenois, a été licencié. Comme le rapporte L'Union, il a été remplacé par Stéphane Caterina, jusqu'à présent préparateur physique du groupe Pro 2. Une décision motivée par Oscar Garcia face au média local : « C'est vrai qu'il n'est pas normal d'avoir autant de blessures. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup de ces blessures se sont produites en première mi-temps, alors que les muscles ne sont pas encore fatigués. Stéphane a donc commencé à mettre en place ses idées cette semaine ».

🔴⚪️ La direction a opté pour une solution en interne



Stéphane Caterina ➡️ Nouveau Responsable de la performance



À lire 👉🏻 https://t.co/1gegsHFeXt pic.twitter.com/gz6Aa87T12 — Reims VDT (@reimsvdt) February 26, 2022