Nice vise un gros coup au Mercato, Haise annonce la couleur à Lens, Costil se lâche

OGC Nice : Kasper Schmeichel en approche ?

Après l'échec du dossier Yann Sommer, l’OGC Nice songerait encore à faire un joli coup sur le marché des gardiens. D'après L’Equipe, le club azuréen rêverait de faire venir Kasper Schmeichel. L'idée serait de convaincre le portier danois de Leicester de terminer sa carrière au Gym. Le portier de 35 ans aurait demandé du temps pour réfléchir et ne serait désormais pas contre... à condition de ne pas partir salement du club qui l'a amené à un titre de champion d'Angleterre. Des échanges auraient lieu entre les différentes parties.

Clermont : Gonalons explique son choix

Un peu à la surprise générale, Maxime Gonalons a signé en faveur de Clermont cet été. Un choix sportif et de vie réfléchi si l’on en croit le milieu : « Ça faisait cinq ans que j’avais quitté le championnat pour l’Italie puis l’Espagne. J’y ai vécu des expériences incroyables mais je voulais revenir en France vu mon âge et ma situation familiale, explique-t-il dans L’Équipe. Je connais Flo (Ogier, défenseur et capitaine) depuis nos années à Villefranche, alors je regardais déjà ses matches de temps en temps même en Ligue 2. Il y a toujours cette philosophie de jeu qui me rappelle mes années de formation à Lyon. C’est ce qui m’a plu. »

RC Lens : Haise veut capitaliser

Dans un stade Bollaert-Delelis garni (33 242 spectateurs), le RC Lens s’est offert un succès de prestige face à l’Inter Milan (1-0), hier. C’est le quatrième succès de l’équipe artésienne en cinq matches de préparation, ce qui fait la fierté de Franck Haise. « On monte en puissance chaque semaine, résume-t-il. Il fallait doublement le faire parce que l’adversaire, je n’ai pas besoin de le présenter. On sait la qualité de son effectif. Il fallait réussir une grosse prestation, avoir beaucoup de concentration, car l’Inter peut vous faire mal à n’importe quel moment. Maintenant, il y a encore deux semaines avant l’entame du championnat (contre Brest, le 7 août) et des détails à peaufiner. »

SCO Angers : Ebosse vers l’Udinese

Enzo Ebosse (23 ans) est tout proche de rallier l'Italie. Selon L’Équipe, Angers et l’Udinese se sont entendus et sont à deux pas de finaliser un accord. La dernière offre, dont le montant n'a pas filtré, a été acceptée par le SCO, qui réclamait entre 3 et 4 millions d'euros (plus bonus) pour céder son défenseur. Le coach angevin, Gérald Baticle, a également donné son accord. Ebosse, sous contrat jusqu'en 2023 et auteur d'une saison intéressante, devrait signer un contrat d'une durée de cinq ans en faveur du club de Serie A.

AJ Auxerre : Costil a trouvé le club idéal

Parti avec pertes et fracas des Girondins de Bordeaux cet été, Benoît Costil a retrouvé un havre de paix à l’AJ Auxerre. « Quand je croise les supporters ou quand je fais un petit tour pour visiter la ville, il y a toujours un petit mot sympa sur l’AJA, on me souhaite la bienvenue. C’est vrai que là-dessus, les Auxerrois sont très accueillants, a-t-il expliqué dans L’Yonne Républicaine. Je voulais reprendre au plus vite avec un groupe pour être prêt pour le début du championnat, où que j’aille. J’avais la chance de pouvoir faire un choix. J’avais besoin d’un environnement favorable où j’allais pouvoir travailler avec calme et sérénité. Le temps de jeu était important, j’ai encore faim, encore envie de faire beaucoup de matches. Et pour connaître de plus ou moins loin certains joueurs, j’avais envie d’aller travailler avec ce groupe-là. Il me plaît, j’aime son état d’esprit, et j’avais envie de faire ce petit bout de chemin avec eux et de m’y intégrer ».

Montpellier HSC : Rififi autour de Dall’Oglio

Avec des performances négatives depuis le début de la préparation estivale, le Montpellier HSC inquiète ses supporters avant le début de la saison en août prochain. Si Olivier Dall’Oglio est officiellement soutenu par sa direction, Mohamed Toubache-Ter fait savoir qu’il ne fait plus l’unanimité dans le vestiaire. Au sujet du mercato, il risque d’y avoir du changement : « Le 6 devrait normalement arriver… le club est surtout surtout surpris de n’avoir reçu aucune offre sur la table pour un des joueurs, a glissé l’insider sur Twitter. Mavididi ? Rien pour le moment… sauf début juin mais ça a fait pschiit. »