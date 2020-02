false

C’est un résultat décevant pour Patrick Vieira et ses hommes. Le coach niçois a pourtant vu ses hommes prendre rapidement le large. Le duo Ounas – Dolberg a frappé fort avec un but pour le premier (23e) puis le second (33e).

Mais juste avant la pause, Grandsir a réussi à réduite la marque (45e) avant que Dante ne marque contre son camp en deuxième période (53e).