Nicollin envieux du RC Strasbourg, Guion défend Costil à Bordeaux, Nzonzi dénonce une injustice au Stade Rennais

Nicollin (MHSC) jaloux du RC Strasbourg

Dans un entretien à l'excellent site de supporters AllezPaillade, Laurent Nicollin (MHSC) est revenu sur le manque d'engouement suscité par son club. Le fils du truculent et regretté « Loulou » a laissé fuiter une petite jalousie du RC Strasbourg :

« Quand tu vois des mecs en bleu de partout à une heure et demi de coup d’envoi, que tu vois les bars remplis et plus de 10 000 personnes au stade, tu deviens un peu jaloux de pas être président de Strasbourg. Tu te dis que, eux, au moins, ils ont un appui, des gens pour donner un plus au club. C’est aussi de la frustration, on se demande pourquoi nous on n’y arrive pas. Après, là-bas c’est l’Alsace, c’est une mentalité un peu allemande : les gens viennent avant, restent après, consomment. Nous on se demande ce qu’il y a de moins bien à Montpellier. Je ne sais pas ce qu’il faut faire ».

Nzonzi défend son bilan au Stade Rennais

Dans les colonnes de Ouest-France, Steven Nzonzi est revenu sur son passage de 18 mois au Stade Rennais (janvier 2019 - 2021). Pour lui, l'analyse sévère de la première campagne de Ligue des Champions du club breton n'était pas la bonne : « A Rennes, pour moi, on n’a pas l’effectif pour faire la Ligue des champions. C’est là où ça devient difficile pour Julien Stéphan car le groupe ne l’a pas réalisé. Au début de saison, on est deuxième. Et je l’ai dit à tout le monde : attendez, quand la Ligue des champions va arriver, ça va être une autre histoire. Il y a de très bons joueurs, ce n’est pas la question. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes et peu de joueurs qui ont connu la Ligue des champions. A Séville, il y avait des rotations tout le temps car on est obligé de garder une certaine fraîcheur. A Rennes, l’enchaînement des matches nous a fait beaucoup de mal. On finit 6e du championnat, et les gens n’ont pas conscience que c’est top pour une première année de Ligue des champions, avec l’effectif qu’on avait. J’ai aussi connu cette situation à Galatasaray, et c’est fatigant ».

Girondins : Guion prend position pour Costil et Koscielny

Accusés de racisme par les Ultramarines, Laurent Koscielny et Benoît Costil ont trouvé du soutien auprès de leur coach David Guion. Sur les ondes de France Bleu Gironde, le technicien bordelais a démenti ses allégations grotesques : « On a vécu une semaine difficile, tous ensemble, je pense que le club des Girondins est le club qui a fait jouer le plus d'étrangers cette année en Ligue 1. A aucun moment le racisme peut rentrer dans le vestiaire, il ne rentrera pas dans notre vestiaire, et il n'est pas rentré évidemment ».

FC Metz : Antonetti n'est pas menacé

Avant-dernier de Ligue 1 (23 pts), le FC Metz n'y arrive pas cette saison en Ligue 1. Les Grenats sortent même d'une humiliante défaite 6-1 sur la pelouse de Rennes. Pour autant, hors de question de faire porter le chapeau à l'entraîneur Frédéric Antonetti. Dans les colonnes du Républicain Lorrain, Bernard Serin a expliqué que son coach n'était pas menacé :

« On a un entraîneur qui a plus de 600 matches au compteur, qui possède une expérience que je n'ai pas. Je lui fais confiance depuis quatre ans et je ne vais pas arrêter de lui faire confiance. Il connaît sa mission par coeur. Il sait qu'il doit sauver le club. Il est totalement concentré et mobilisé sur cet objectif. Ce n'est pas quelqu'un qui lâche. Moi non plus. J'apporte mon entière confiance à Frédéric Antonetti, à son staff. Ils sont soudés et solidaires et connaissent parfaitement les enjeux ».

Le Melting-clubs du 28 mars Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

