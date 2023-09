OGC Nice : Beka Beka hors de danger

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Alors qu'il avait menacé de sauter du Viaduc du Magnan, Alexis Beka Beka, le joueur de Nice, a finalement été récupéré par les pompiers ce vendredi, peu après 14 heures.

Pris en charge par les pompiers

Le joueur vient d’être pris en charge sain et sauf par les pompiers, rapporte la gendarmerie. Pompiers, policiers et gendarmes négociaient depuis plusieurs heures pour dissuader Beka Beka de passer à l'acte en présence d'un psychologue envoyé par l'OGC Nice. Cette situation serait liée à un mal-être global du joueur, et non à une déception sentimentale, selon l'entourage du joueur, sur France Bleu.

Podcast Men's Up Life