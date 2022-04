OGC Nice : Galtier a lancé l’offensive, Pierre Ménès abasourdi par le Stade Rennais !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Qui a dit que Christophe Galtier n’était qu’un coach pragmatique ? En alignant le quatuor Gouiri-Kluivert-Dolberg-Delort hier à l’Allianz Riviera contre le Stade Rennais lors de la 30e journée de Ligue 1 (1-1), l’entraîneur de l’OGC Nice a annoncé la couleur pour la fin de la saison.

« À partir du moment où tous les joueurs offensifs sont disponibles, je veux revenir à quelque chose que l’on faisait en début de saison (quand Stengs et Kluivert, deux profils offensifs, occupaient les ailes), a confirmé Galtier en conférence de presse. On finira la saison dans ce sens-là, quels que soient les adversaires et quel que soit le résultat. Il faudra prendre plus de risques. On était dans ce registre en début de saison et, pour différentes raisons, il avait fallu adapter l’équipe. Mais, pour gagner, par définition, il faut marquer des buts. Et je suis convaincu qu’avec plus de pression sur les défenses adverses, avec plus de participation de nos latéraux, on peut être beaucoup plus dangereux. » Pierre Ménès ne s’attendait pas aux nouvelles intentions de Galtier à 100%.

« C’était un match assez étrange parce que déjà, il y avait de quoi être surpris par la compo alignée par Galtier, qui avait titularisé toutes ses forces vives en attaque, de Dolberg à Gouiri, de Delort à Kluivert, a-t-il analysé sur son blog. Une option qui a surpris et gêné des Rennais qui n’ont jamais réussi à pousser leurs actions autant qu’à leur habitude, notamment dans la transmission. Une fois mené au score, on a enfin vu le vrai Rennes. Et c’est fort se se lâcher comme ça et de réussir à égaliser de façon presque inéluctable. À l’arrivée, ce match nul arrange évidemment l’OM qui pourrait prendre un peu d’avance en cas de victoire à Geoffroy-Guichard. »

Un choc sans vainqueur



L'affiche de cette 30e journée a vu les Rennais obtenir le point du nul à Nice, avant que Bordeaux ne fasse de même sur le terrain du LOSC.https://t.co/pKHhbewKRk — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 2, 2022

Pour résumer En alignant ses quatre attaquants samedi contre le Stade Rennais lors de la 30e journée de Ligue 1 (1-1), Christophe Galtier a annoncé une fin de saison offensive à l’OGC Nice. Pierre Ménès a été abasourdi par le club breton.

