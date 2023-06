OGC Nice : le tarif est fixé pour Régis Le Bris (FC Lorient) !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Comme révélé par RMC Sport un peu plus tôt dans la journée, l'OGC Nice a avancé sur le remplacement de Didier Digard et c'est Régis Le Bris, l'actuel coach du FC Lorient, qui a les faveurs des Aiglons. Le site internet de la radio annonce même qu'un accord a été trouvé entre les deux parties et qu'il ne reste plus que les Merlus à convaincre pour que le deal ne se fasse.

Alors que Le Bris s'était donné « une quinzaine de jours » pour réfléchir à son avenir, il semblerait que le choix soit déjà fait et que le technicien sous contrat jusqu'en 2027 annonce à son président Loïc Féry sa volonté de quitter le club.

Julien Stéphan pour le remplacer à Lorient ?

Pour le remplacer, le FC Lorient avance sur le cas de Julien Stéphan, libre depuis son limogeage du RC Strasbourg. Si ce dernier avait fait un appel du pied à Monaco et poliment refusé de rejoindre le SM Caen, la possibilité d'un retour en Bretagne ne le laisserait pas complètement insensible puisque, selon Foot Mercato, des discussions ont commencé en ce sens.

D'après l'excellent Mohamed Toubache-Ter, l'OGC Nice devra payer 5 M€ pour récupérer Régis Le Bris. Soit le montant de sa clause libératoire dans le Morbihan. Affaire à suivre...