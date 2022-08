OGC Nice – Mercato : Rares Ilie s'est confié sur ses ambitions

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Cet été, Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel, Rares Ilie, Mattia Viti et Alexis Beka Beka sont tous arrivés à l'OGC Nice. Des recrues que les Aiglons ont présenté ce vendredi. Rares Ilie a commencé. Morceaux choisis...

« Mon père s'est occupé des contacts, a expliqué Ilie. Le coach me voulait. J'ai été très bien accueilli. Le groupe est super, la ville est très belle. Je suis concentré sur le début de saison. J'ai vu quelques matches à la télé roumaine, je connaissais Dante, de nom, mais j'ai lu l'histoire du club. C'est un grand club. Je vais essayer de faire la meilleure saison possible et d'aider l'équipe, de rendre les gens fiers de moi. C'est une grande opportunité pour moi. »

Concernant son poste, le Roumain a eu ces mots : « Je joue à la fois à gauche et au centre, j'aime les deux positions. » Lucien Favre a alors glissé : « A Bucarest il jouait dans un 4-4-2 à gauche, et comme 8 dans un 4-3-3. Il est intéressant. Comme j'étais en pause, j'ai pu découvrir des joueurs. J'ai voulu le prendre. »