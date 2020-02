OGC Nice – OL (2-1) : Marcelo explique son coup de sang

true

Avec ce genre de tour de passe-passe, Marcelo va définitivement valider sa nouvelle cote d’amour auprès des supporters de l’OL. Hier, à Nice (1-2), le défenseur central (32 ans) a abusé de toute sa malice pour permettre aux Gones de revenir à dix contre dix en faisant exclure Adam Ounas.

Après avoir mis au sol Alexis Claude-Maurice, Marcelo l’a très brusquement soulevé. Une échauffourée s’est déclenchée et Ounas, déjà averti, y a participé en chargeant Marcelo par-derrière sous les yeux de l’arbitre. Le milieu offensif des Aiglons a été expulsé et Marcelo a seulement reçu un carton jaune.

« Marcelo a voulu mettre le feu et a réussi »

« Je l’ai aidé à se redresser, souriait le Lyonnais dans L’Équipe. L’arbitre m’a donné un jaune, c’est bon… J’ai vu qu’Ounas m’avait tapé, c’est comme ça. On était à 10 contre 10. » « Marcelo est malin, souffle Dante. C’est ça le foot : tu joues avec tes armes. Il est très costaud, et Claude-Maurice ne pèse que 50 kilos, donc ça paraît un peu spectaculaire. Il voyait son équipe en difficulté, il a voulu mettre le feu au match et a réussi. Après, c’est à nous de rester plus calmes. »