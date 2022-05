OGC Nice, OL - Mercato : Savanier a tranché pour son avenir !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Dans l'émission « 100% Paillade » sur France Bleu, Bruno Carotti (directeur sportif du MHSC) est revenu sur le cas de Téji Savanier (30 ans), lequel tarde toujours à prolonger son contrat au delà de 2023 dans l'Hérault.

« Il a une proposition de prolongation, le Président s’en occupe. Il a le droit de réfléchir et de prendre le temps qu’il faut. Il lui reste un an de contrat, on a acté que la saison prochaine, il serait coché sur toutes les feuilles. C’est juste le timing qui peut, de temps en temps, poser problème mais encore une fois, il a le droit de prendre le temps. On ne lui impose pas de deadline (...) Nous ne sommes pas dans une situation comme l’année dernière et on prépare ce mercato en l’articulant autour de Téji Savanier ».

Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, il n'y aurait pas à s'inquiéter outre mesure sur le dossier et ce malgré les intérêts en France (OGC Nice, OL) et à l'étranger. En effet, le capitaine de Montpellier aurait déjà fait son choix et souhaite rester. Sa signature ne devrait cependant pas intervenir avant fin juin, l'intéressé ayant quelques exigences sportives avant de lier son avenir sur une durée plus longue (un effectif compétitif pour ne pas jouer le maintien).

Savanier souhaite rester à Montpellier S'il a été cité à l'OL ou encore à l'OGC Nice, Téji Savanier (30 ans) a bel et bien fixé sa priorité sur une prolongation à Montpellier. Il ne reste plus qu'un facteur bloquant dans sa décision : l'ambition de son équipe.

Alexandre Corboz

Rédacteur