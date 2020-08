OGC Nice – RC Lens (2-1) : Rivère a outrepassé le protocole Covid pour jouer le match ! 

true

Jean-Pierre Rivère assure que le match de dimanche entre l’OGC Nice et le RC Lens (2-1) n’aurait pas dû avoir lieu en raison de multiples cas de Covid-19 décelés chez les Aiglons.

OGC Nice – RC Lens (2-1) n’aurait pas dû avoir lieu. C’est ce qu’a affirmé haut et fort Jean-Pierre Rivère lundi sur les ondes de France Bleu Azur. En effet, avant la rencontre, le club azuréen présentait dans ses rangs 4 personnes positives au Covid-19 : 3 joueurs et un membre du personnel en lien avec le groupe professionnel.

Le site Lensois.com rappelle que si 4 cas sont avérés au sein d’une même équipe et sur la même semaine, le match doit être reporté selon le protocole sanitaire établi par la LFP. Malgré cela, le match a tout de même eu lieu.

« Ce match n’aurait pas dû se jouer, on était dans le quota des 4 cas »

« Ce match n’aurait pas dû se jouer, avoue le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère. On était dans le quota des 4 cas. Trois jours avant le match, j’ai appelé la Ligue. On leur a demandé un assouplissement. Parce que sinon on va avoir beaucoup de mal à finir le championnat. On a très peu de dates disponibles pour remplacer les matches. Si vous avez 18 ou 19 joueurs disponibles, vous pouvez jouer. Il faut aller dans cette direction. »

En agissant de la sorte, l’OGC Nice a sans doute pris un risque et ouvert une brèche dans laquelle devraient s’engouffrer d’autres clubs de L1 à l’avenir.