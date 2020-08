RC Lens – Mercato : les Sang et Or ont loupé un clone de Cristiano Ronaldo

true

Durant la première partie du Mercato, le RC Lens a espéré pouvoir recruter Adrian Grbic. Finalement, l’attaquant a pris la direction de Lorient.

Alors que le RC Lens espérait pouvoir recruter un attaquant de qualité avant que le choix se porte finalement vers Ignatius Ganago, Adrian Grbic faisait figure de priorité. Ses 17 buts sous le maillot de Clermont avaient séduit les dirigeants des Sang et Or. Mais c’est finalement Lorient qui a réussi à remporter la mise en doublant Lens et surtout Brest avec un transfert autour des 10 millions d’euros.

Dans les colonnes de Ouest France, Adrian Grbic s’est confié sur sa principale source d’inspiration qui n’est autre qu’un certain… Cristiano Ronaldo. « Je me suis beaucoup inspiré de sa technique. À Vienne, où j’ai grandi, je passais mes journées à regarder les vidéos YouTube de ses frappes, des tutoriels, même. Sa prise d’élan, la façon particulière, très tendue, qu’il a de positionner sa jambe… Cela n’a pas marché tout de suite, évidemment, quand j’ai reproduit le geste. Il a fallu répéter sans cesse les gammes, mais c’est venu au bout de six mois. La balle commençait à flotter. Je m’entraînais tout seul non loin de chez moi, à Vienne, sur un terrain de « five », tous les jours. Sans gardien. Je prenais cinq ou six ballons et j’y passais des heures. »

Un acharnement au travail pour imiter son idole qui a fini par payer. « Après, en club, je restais après les entraînements pour travailler mon shoot, jusqu’à une heure et demie de plus. Soit avec un gardien, soit je mettais des mannequins partout dans le but et je visais les zones libres. Maintenant, ça marche plutôt bien. » Nul doute que les Sang et Or auront des regrets de ne pas avoir tout fait pour recruter Grbic si ce dernier copie aussi l’efficacité clinique de CR7 dans les mois à venir…