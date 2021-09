OGC Nice, RC Lens, LOSC : Daniel Riolo tire à vue sur les supporters

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Ce dimanche, en marge du derby à huis clos entre l'OGC Nice et l'AS Monaco (2-2), les Ultras de la Populaire Sud ont appelé à un rassemblement aux abords de l'Allianz Rivera pour manifester contre leur situation suite aux incidents du match face à Marseille. « LFP, Médias : notre stade est vide, vos bouches sont pleines, notre passion est plus forte que vos décisions, allez vous faire en*** », pouvait-on lire sur le parvis du stade.

Banderole géante des supporters du Gym qui cible le traitement médiatique des incidents face a l’OM#OGCNASM pic.twitter.com/opl27yvLO6 — Maxime Bacquié (@maxime_bacquie) September 19, 2021

« Donc on est dans l'entre-sauvages... »

Une sortie que Daniel Riolo a jugé totalement indécente compte-tenu des incidents qui ont encore eu lieu hier à Lens lors du derby du Nord : « Les supporters de Nice insultent LFP et médias donc ils n'estiment pas avoir commis une erreur... Ceux de Lens et Lille vont se rejeter la faute bien sûr... Donc on est dans l'entre-sauvages... Aucune remise en cause. Minable », a-t-il twitté en préambule avant d'enchaîner.

« Quand je pense au temps perdu par les pouvoirs publics, certains députés et même nous médias à défendre les supporters, les déplacements …. Quelle connerie. Les banderoles à Nice aujourd'hui… mais c’est tellement con que ça donne envie de soutenir toutes les ligues fermées de la terre et les places à 100 balles ! Quelle inconscience ! Quelle bêtise ! Un à un, tous les mecs entrés sur le terrain à Nice ou Lens : interdits de stade à vie ! Ceux qui ont jetés des sièges idem ! », a poursuivi le chroniqueur de l'After Foot.

Les supp à Nice insultent lfp et médias donc ils n’estiment pas avoir commis une erreur … ceux de Lens et Lille vont se rejeter la faute bien sur … donc on est dans l’entre sauvages… aucune remise en cause. Minable. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) September 19, 2021