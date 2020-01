OGC Nice – Stade Rennais (1-1) : Pierre Ménès donne une mention très bien

true

Pierre Ménès n’a pas pour habitude de prendre des pincettes lorsqu’il s’agit de critiquer la Ligue 1. Le très faible derby de l’Atlantique entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux de dimanche (0-1) ne devrait ainsi pas déroger à la règle du consultant de Canal+.

« Marseille patine, Monaco rechute » – Mais aussi : Sainté ne rassure pas, Montpellier trace sa route, Metz se rebelle, Brest capitalise… Bref, l’analyse de cette soirée de Ligue 1, c’est ici que ça passe –> https://t.co/7X4dBrDDHd pic.twitter.com/wyg1n4V7x5 — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 25, 2020

En attendant, certains matches trouvent heureusement grâce aux yeux de Ménès. Le très rythmé OGC Nice – Stade Rennais (1-1) de vendredi appartient à cette catégorie. C’est bien simple, notre confrère s’est régalé devant cette rencontre.

« Certainement le meilleur match commenté cette saison »

« Cette 21e journée de Ligue 1 a commencé vendredi soir par un très bon match, certainement le meilleur que j’ai eu l’occasion de commenter cette saison, a-t-il fait observer sur son blog. Nice et Rennes ont joué le jeu, elles ont attaqué et ont chacune eu leurs phases dans un match sanctionné par deux poteaux et deux buts assez chanceux puisque sur celui de Dolberg, Nyamsi se claque en pleine course et sur celui de Tait, le contre de Danilo offre le ballon plein axe à l’attaquant rennais. »