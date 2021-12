OGC Nice, Stade Rennais – Mercato : le SCO Angers fixe le tarif pour Mohamed-Ali Cho

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Cible de l'OGC Nice mais également du Stade Rennais selon les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter (ex-responsable com d'Angers), Mohamed-Ali Cho (17 ans) ne sera pas facile à déloger du SCO cet hiver.

Cho, c'est entre 40 et 50 M€ cet hiver !

Dans un entretien à Ouest-France, le président angevin Saïd Chabane a été très clair pour cet hiver : même si le club a besoin d'argent, hors de question de céder la pépite. «Même si on devait faire un deal cet hiver, notre objectif est de le garder jusqu’à la fin de la saison. C’est une de nos conditions.»

Quant au tarif réclamé, il place quasiment hors jeu toute la Ligue 1 : «Combien on demande ? Entre 40 et 50 millions. Ah oui ! C’est le seul 2004 dans le championnat qui est titulaire et international Espoirs. Ce qu’on demande, ce n’est pas que la valeur actuelle, c’est le potentiel sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu’on nous proposera autant. Peut-être moins. S’il peut partir à moins ? Je ne sais pas, c’est quand même beaucoup d’argent…»

Arsenal s’est pour le moment retiré du dossier Momo Ali Cho !!



Les convoitises sont nombreuses… Rennes veille !! #AFC #COYG #AngersSCO — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 14, 2021