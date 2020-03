OL – ASSE (2-0) : Pierre Ménès dévoile la clé d’un derby à sens unique

true

L’ASSE n’a pas résisté au nouvel OL. Portés par un succès brillant contre la Juventus Turin en Ligue des champions, (1-0), les hommes de Rudi Garcia ont dominé leurs meilleurs ennemis le plus logiquement du monde (2-0). En première période, la possession de balle était par exemple favorable à 78% aux Gones avant de baisser par la suite.

Guimaraes bonifie ses coéquipiers de l’OL

Pierre Ménès a livré son analyse après la rencontre. « Lyon a remporté sans aucune contestation possible son derby, a-t-il décrypté sur son blog. Notamment grâce à une première période brillante en terme de jeu, de pressing, d’intensité et de construction. Il est évident que l’arrivée de Guimaraes en pointe basse de l’entrejeu permet à Aouar d’être déchargé de certaines responsabilités défensives et à Tousart de jouer plus haut. Au final, tout le monde en bénéficie. »

La suite a donc été plus compliquée pour l’OL, qui a dû faire face à un vent de révolte des joueurs de l’ASSE. « Saint-Étienne a plus tenu le ballon et tenté, les milieux stéphanois jouant plus haut pour bloquer leurs homologues lyonnais, poursuit Ménès. Le match s’est équilibré. Lyon gagne cinq rangs, se repositionne à la 5e place du classement et jouera très gros la semaine prochaine avec la demi-finale de Coupe mercredi au Groupama Stadium face au PSG puis le déplacement capital à Lille dimanche. »