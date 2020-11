OL - ASSE (2-1) : Neyou détruit Dubois après leur altercation !

L’OL a bien failli se faire surprendre par l'ASSE. Devant à la marque après un but contre son camp d'Anthony Lopes, les Verts auraient pu glaner le point du match nul dimanche au Groupama Stadium.

En toute fin de match, Denis Bouanga a en effet eu la possibilité d'égaliser mais le Gabonais a raté le cadre sur penalty (88e). Déçu, tête basse, l'ailier de l’ASSE a subi le chambrage de... Léo Dubois. Le latéral droit de l'OL a rigolé en regardant avec véhémence Bouanga, qui se remettait difficilement de son échec, puis en dégommant Yvan Neyou avec cette petite phrase mesquine : toi, personne ne te connaît. »

Le milieu de terrain des Verts a mis du temps mais a répondu via Instagram, avec un cliché de l'altercation entre les deux hommes accompagnée du message : « quand tu ne sais plus où tu vas - retourne toi et regarde d'où tu viens. » Ça valait le coup d’attendre.