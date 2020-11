OL - ASSE (2-1) : Puel aurait commis l’irréparable juste avant le derby !

Il y a certaines expressions de la langue française qui peuvent laisser songeur. Comment une défaite peut en effet être qualifiée d’« encourageante » ? Tous ceux qui ne jurent que par la dictature du résultat ne veulent même pas essayer e comprendre un concept finalement créé de toutes pièces par les perdants.

L’ASSE fait malheureusement partie de cette catégorie puisqu’elle reste sur six défaites de rang en L1. La dernière dimanche face à l’OL fut cruelle tant les Verts semblaient avoir fait le plus dur devant des Gones moribonds (1-2). Patrick Guillou a donné des bons points aux hommes de Claude Puel, qu’il a également taxé d’avoir insinué la défaite dans l’esprit de ses joueurs avec sa communication douteuse d’avant-match.

Une erreur d'appréciation dans la com' de Puel ?

« Quand avant un derby, qui compte pour nous – parce que l’important, ce qui compte, c’est le CLUB – quand on nous dit "peu importe le résultat", moi ça me fait mal ! Quand tu joues un derby, c’est pas "peu importe le résultat", a tonné l’ancien défenseur de l’ASSE sur France Bleu. C’est un derby que tu joues pour gagner. Ou alors j’ouvre une amicale, on joue le dimanche, il y a un qui prend une bouteille et l’autre qui prend le sac et qui dit "on va jouer en vert ou en blanc et on fait un match." C’est un DERBY, le résultat ça compte car ça impacte toute notre semaine, nos mois jusqu’au prochain derby. »