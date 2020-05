OL, ASSE : Aulas répond encore plus férocement à Caïazzo !

true

Coupable de trop en faire depuis l’annonce de la fin de saison, le président de l’OL Jean-Michel Aulas ne veut pas se laisser faire par le syndicat Première Ligue.

ASSEZ ! Alors que le déconfinement débute en France aujourd’hui, voici le message envoyé par la Ligue 1 dans sa globalité à Jean-Michel Aulas. En débutant une croisade qui semble vouée à l’échec contre la décision d’arrêter la saison en raison de la crise sanitaire, le président de l’OL a perdu du crédit aux yeux de ses homologues de l’élite. Tancé dimanche par Bernard Caïazzo, JMA a dégainé un communiqué dont il a le secret peu avant minuit.

« L’OL continue de penser que le football français est dans la mauvaise direction »

« Le syndicat Première Ligue est représenté par plusieurs courants de pensée, et pourtant, pour son point presse, son Président Bernard Caïazzo s’est entouré de deux présidents, Loïc Féry et Nicolas Holveck comme lui tout heureux de cet arrêt prématuré du championnat, qui leur permet avec une décision contestable sur la forme d’atteindre leurs objectifs dès la 28ème journée alors qu’ils n’avaient pas de certitudes si la saison avait dû aller à son terme, peut-on lire dans celui-ci. L’Olympique Lyonnais continue de penser que le football français est actuellement dans la mauvaise direction mais que ce n’est peut-être pas trop tard pour essayer d’imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent tant sur le plan politique que sanitaire et sportif. »

Ne serait-il pas non plus cohérent de prendre ce début de déconfinement comme un signe tendu vers l’avenir et non le passé ?