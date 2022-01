OL - ASSE : Dembélé et Caqueret enchaînent, Kolo et Maçon font flops, les notes du derby

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

En lumière (version OL)

Caqueret (7) : dans un derby qui ne restera pas dans les annales au niveau du jeu et de l’ambiance, quoi de plus normal que de récompenser la prestation d’un milieu… défensif ? S’il a fait beaucoup de fautes pour casser le rythme, l’international Espoirs s’est aussi beaucoup battu et a mis à mal le milieu stéphanois.

Dembélé (6) : comme à Troyes, l’ancien joueur du Celtic a pesé sur la défense adverse. Comme à Troyes, il a marqué sur un penalty (qu’il a cette fois-ci provoqué). Il retrouve ses sensations au bon moment alors qu’Islam Slimani revient prématurément de la CAN.

Lopes (6) : contrairement aux deux derniers derbys où il a commis des erreurs, le Portugais a été irréprochable. Il n’a pas eu beaucoup de ballons à négocier mais a sorti la parade devant Mahdi Camara pour éviter le 1-1 (42e).

T.Mendes (6,5) : aligné en libéro du trio défensif, le Brésilien était attendu au tournant. Très propre, bien aidé par la pauvreté offensive des Verts, l’ancien Lillois a sorti une copie plus que satisfaisante. Un avenir à ce poste ?

Dubois (5) : sale derby pour le capitaine rhodanien, sorti avant la mi-temps du fait du protocole commotion après avoir subi deux tampons de ses coéquipiers Damien Da Silva et Moussa Dembélé.

En lumière (version ASSE)

Bernardoni (6,5) : il voulait se servir du derby comme “un tremplin”, le gardien prêté par Angers aura surtout fait sa promotion individuelle en sortant deux gros arrêts devant Houssem Aouar (39e et 56e) puis Tino Kadewere (74e). Il ne peut rien sur le penalty de Moussa Dembélé.

Bakayoko (6) : pour son deuxième match en professionnel, il a confirmé ses bonnes dispositions affichées contre Lens. Il n’a pas non plus manqué d’aplomb pour répondre aux provocations de Lucas Paqueta. Solide et dans l’esprit derby.

Kolodziejczak (3) : coupable d’une erreur grossière sur le penalty offert à Lyon (14e), le capitaine des Verts a coûté très cher dans ce triste derby. Un patron qui n’assure pas…

Maçon (3) : l’ancien Dunkerquois a joué à l’envers. Que de pertes de balle, que de duels perdus, averti pour un geste d’humeur… Symbole de ces jeunes qu’on a sans doute vus trop beaux à leurs débuts dans le Forez.

Aouchiche (3) : titularisé par Pascal Dupraz, l’ancien Parisien a encore une fois été très impuissant. Pour la neuvième fois depuis son arrivée dans le Forez, il a été sorti à la mi-temps. Terrible pour la présumée pépite de l’été 2020.

Les notes :

OL : Lopes (6) - Da Silva (6), T.Mendes (6,5), Lukeba (6) - Dubois (5, puis Gusto (5, 45e)), Guimaraes (6), Caqueret (7), Henrique (5) - Paqueta (4, puis Cherki (80e)), Aouar (5, puis Shaqiri (80e)) - Dembélé (6, puis Kadewere (62e)).

ASSE : Bernardoni (6,5) - Bakayoko (6), Kolodziejczak (3), Nadé (5,5) - Maçon (3, puis Krasso (64e)), Gourna (4, puis Thioub (64e)), Camara (5), Youssouf (4, puis Moueffek (76e)), G.Silva (5) - Nordin (3, puis Dieye (76e)), Aouchiche (3, puis Sako (5, 46e)).

Note du match : 09/20