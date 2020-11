OL - ASSE : Depay met la pression sur l’arbitrage avant le derby

Le derby entre l’OL et l’ASSE aura lieu dimanche au Groupama Stadium (21h) et fait déjà saliver les supporters des deux camps. On se rappelle que Claude Puel avait réussi ses grands débuts sur le banc stéphanois il y a un peu plus d’un an avec un succès acquis sur un but de Robert Beric dans le money time (1-0). Le contexte est un peu différent cette fois-ci, et il ne faudrait pas que les Gones aient déjà déséquilibré le match à cause de Memphis Depay.

« À mon avis, l’arbitre a du travail à faire »

Agacé par le carton rouge sorti par Mikaël Lesage à l’égard de Marcelo peu après le repos du match contre le LOSC hier (1-1), le capitaine des Gones s’est fendu d’un petit message incisif à son encontre après la rencontre. « On a eu une semaine d’entraînement fantastique. Fier de l’équipe. On s’est battu tous ensemble quand on a été réduit à dix sur le terrain ce soir. À mon avis, l’arbitre a du travail à faire, a écrit le capitaine néerlandais de l’OL, accompagnant son message d'émojis significatifs sur son agacement. On reviendra la semaine prochaine avec un autre match important. » L’arbitre du derby entre l'OL et l'ASSE est prévenu.