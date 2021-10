PSG, OL, ASSE, FC Nantes, OM : Messi n'est pas le chouchou de Thierry Henry en L1

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Le meilleur renfort de la saison en Ligue 1 se nomme sans doute Thierry Henry. Débarqué au micro de Prime Video pour assurer les commentaires des affiches du week-end, le champion du monde 98 fait un festival à chacune de ses prises de parole et régale l’assistance de ses analyses fines.

Forcément, le nom de son chouchou en Ligue 1 était attendu avec impatience par tous les suiveurs du championnat de France. Celui-ci est désormais connu : Lucas Paqueta (24 ans), qui flambe sous le maillot de l’OL.

« C’est tôt mais franchement ce qu’il fait… Oui, j’aime les dribbles et les passes aveugles, mais ce que j’aime, c’est son envie, son activité, son abnégation, son engagement, s’est enthousiasmé Thierry Henry. En général, ce n’est pas ça chez tous les Brésiliens. Un joueur qui est fin est un peu plus dur à replacer ou alors il se met moins au service de l’équipe quand il n’a pas la balle. Moi, ce qui m’impressionne avec ce joueur-là, c’est qu’il fait les deux avec le sourire. Il défend et attaque avec le sourire. Pour moi, c’est pour ça qu’on peut déjà parler de l’un des meilleurs joueurs du championnat. »

