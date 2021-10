OL, ASSE : Florian Maurice (Stade Rennais) est tombé sous le charme d'un Stéphanois

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Plutôt rare dans ses interventions médiatiques malgré son rôle clé de directeur technique du Stade Rennais, Florian Maurice a profité de la trêve internationale pour évoquer ses souvenir de joueur dans les colonnes du Télégramme.

L'amitié entre Lyonnais et Stéphanois, c'est possible !

Invité à parler du onze idéal des joueurs de sa génération, le « Tintin » rhodanien a joué le jeu … Evoquant notamment son amitié forte avec un ancien rival de l'ASSE : « Dans les buts, Christophe Revault, qui nous a quittés, avec lequel j’ai joué un an, et c’était vraiment top. Derrière, Jérôme Bonnissel, Laurent Fournier, Bruno Ngotty, Sébastien Perez. Au milieu, Michael Essien, Patrick Vieira, Robert Pirès, Peter Luccin. Devant, je vais mettre Ronaldo avec moi. Sincèrement, avec Sébastien Pérez, qui est Stéphanois et moi Lyonnais, on se haïssait avant de devenir de super potes !»

S'il est passé de la haine à l'amour avec un ex Verts, Florian Maurice reste lyonnais avant tout comme en atteste son meilleur souvenir de victoire : « J’en ai deux : 1-0 dans le derby face à Saint-Étienne où je marque (24 octobre 1993) et 2-1 face au Celta Vigo, en quarts de finale de Coupe UEFA, avec l’OM (2 mars 1999), où je fais un doublé. Ce jour-là, il pouvait se passer n’importe quoi, ça se serait bien passé pour moi ».