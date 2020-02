OL – ASSE : Garcia prêt à revoir ses plans contre les Verts ? 

true

Le constat a rarement été aussi limpide à l’OL cette saison : Rudi Garcia a parfaitement réussi son coup mercredi. Face à la Juventus Turin, battue sur un but de Lucas Tousart (1-0), l’entraîneur des Gones avait choisi une défense à cinq qui a fait mouche.

« Je savais que j’allais jouer comme ça contre la Juventus, déjà à Metz, a assuré Garcia après la rencontre. Je voulais surtout voir Bruno Guimaraes en sentinelle pour sortir les ballons et qu’il ait une relation technique importante avec Houssem (Aouar). Et je voulais bénéficier du volume de jeu de Lucas (Tousart) pour amener de la présence dans la surface. Il fallait bloquer l’axe et fermer la possibilité de combiner. » Sur le papier, donc, rien n’oblige le coach de l’OL à changer ses plans dimanche contre l’ASSE (21h).

Le 3-5-2 utilisé seulement contre les cadors ?

Défensivement, le passage à cinq a eu un impact indiscutable (0 frappe cadrée par la Juve) et offensivement, le travail des latéraux dans les couloirs a compté dans une animation qui a bien fonctionné. Cependant, le 4-3-3 de Maurizio Sarri ne sera sans doute pas le schéma choisi par Claude Puel au Groupama Stadium. Surtout après ce qu’il a vu mercredi à Décines. « Même la petite Juventus n’est pas comparable à l’AS Saint-Étienne du moment, annonce L’Équipe. Le 3-5-2, est plus taillé pour contrer les gros morceaux que pour dominer les formations de bas de tableau. » On devrait donc s’attendre à un système plus classique (4-2-3-1 ?) au coup d’envoi du derby.