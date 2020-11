OL - ASSE : la banderole musclée des supporters des Verts à l’Etrat

Le derby entre l’OL et l’ASSE sera sans conteste le choc de ce week-end de championnat. Lyon accueille dimanche (21h) une équipe stéphanoise en plein doute et qui reste sur une série de cinq défaites consécutives.

Claude Puel est attendu à la mi-journée en conférence de presse pour donner quelques idées directrices pour cette rencontre capitale. Les supporters de l’ASE n’ont pas attendu jusque-là pour agir. À trois jours du choc, les Magic Fans ont en effet déployé une banderole au centre d'entraînement des Verts : « Pas le droit à l'erreur, respectez nos couleurs ! »

Le message est clair et vient en réponse à celui brandi par les supporters de l’OL lors du dernier match largement remporté par les Gones au Groupama Stadium devant l’AS Monaco (4-1). Pour mémoire, les Verts n’ont plus remporté la moindre victoire en L1 depuis le 17 septembre et leur succès historique à Marseille (2-0). La dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-0 à domicile contre Montpellier.