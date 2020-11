OL - ASSE : Garcia et Lopes ne prennent pas les Verts de haut

Après Harold Moukoudi et Claude Puel il y a quelques minutes, place à l’OL pour lancer le derby de dimanche entre les Gones et les Verts. Anthony Lopes s’est présenté le premier devant les médias avec sa mine habituelle de guerrier.

« Jouer à huis clos enlève la saveur du match, après ça reste un derby et c'est à nous de faire le travail pour que les supporters soient fiers de leur équipe, a expliqué le gardien lyonnais. On ne s'habituera jamais au huis clos. Ce n'est pas le même football. Rien ne remplacera le fait de retrouver les supporters au stade. On doit continuer à être bon dans le contenu et être efficace. Le derby remporté l'année dernière est un de mes meilleurs souvenirs avec un stade plein. »

« Tout le monde nous voit gagner, ça peut être dangereux »

De son côté, Rudi Garcia a fait un point sur les joueurs qui seront à sa disposition pour le derby. L’OL sera ainsi privé de Marcelo, suspendu. Mattia De Sciglio s’entraîne à part aujourd’hui. Jason Denayer est bien de retour. L’entraîneur de Lyon reste méfiant en raison de l’étiquette de favori.

« Tout le monde nous voit gagner et ça peut être dangereux. On doit être à 100% à tous les niveaux pour gagner et remonter au classement, a-t-il martelé. Le derby, chaque équipe souhaite le gagner évidemment. Nous on n'a qu'une seule issue, c'est gagner et remporter trois points pour remonter au classement. » Par ailleurs, à peine Garcia a-t-il eu le temps d'évoquer sa déception de ne pas avoir vu Houssem Aouar être appelé en Bleu, que le forfait de Nabil Fekir a changé la donne : le Lyonnais a finalement été convoqué par Didier Deschamps.