OL - ASSE : le vestiaire lyonnais n’est pas à bloc pour le derby

Le LOSC recevra l’OL dimanche en clôture de la 9e journée de L1 (21h). Ensuite, et seulement ensuite, les Gones pourront préparer le derby toujours très attendu face à l’ASSE le dimanche 8 novembre (21h).

Avec sa victoire dominicale contre l'AS Monaco (4-1), l’OL aura donc eu droit à trois affiches en prime time du dimanche, ce qui met toujours un surplus de pression supplémentaire. Les supporters lyonnais ont d’ailleurs bien compris la vitrine médiatique qui leur était offerte en lançant un message avant le rendez-vous contre les Verts : « Gagnez le derby pour le peuple lyonnais. » Anthony Lopes a apprécié mais assure que les joueurs de l’OL ont encore le temps de préparer la rencontre contre le grand rival stéphanois.

Lopes a vu la banderole des supporters de l'OL

« On espère enchaîner à Lille, puis lors du derby, on sait qu’on a besoin de faire des séries si l’on veut retrouver les places européennes, et la Ligue des Champions, car cette compétition nous manque. On a vu la banderole déployée en Virage Sud "gagnez le derby pour le peuple lyonnais". On sait que c’est important pour eux de pouvoir exprimer que le prochain match à domicile c’est le derby, mais avant, on jouera à Lille, affirme le gardien portugais à Téléfoot. Le derby, on aura le temps de s’y préparer, c’est toujours particulier. L’effectif y a été sensible, mais on était concentré sur Monaco, et maintenant sur Lille. »