OL, ASSE, LOSC, RC Lens, OM : Da Silva suspendu pour ses débuts à Lyon, un match pour Sampaoli

Sanctionné d'un carton rouge pour un sale tacle sur le monégasque Fodé Ballo-Touré, Damien Da Silva (Stade Rennais) ne manquera pas que ses adieux en Bretagne. En effet, le futur défenseur de l'OL a été suspendu trois matches et ne rejouera pas avant la 3e journée de L1 2021-22.

Pour sa main, Yunis Abdelhamid (Stade de Reims) a pris un match. Sanction à peine plus dure pour Florent Mollet (MHSC) qui prend également un sursis d'un match. Pour avoir cumulé trois cartons jaunes, Alvaro Gonzalez (OM), Yvan Neyou (ASSE) et Guillermo Maripan (AS Monaco) rateront le levée de rideau de la prochaine saison.

Exclu pour avoir crié sur l'arbitre d'OM – Angers, Jorge Sampaoli ne prend qu'un seul match. Didier Digard (consultant sportif de l'OGC Nice) deux matchs. La patrouille a également rattrapé Jonathan Gradit (RC Lens) pour son comportement après le derby du Nord. Sa sanction débutera la saison prochaine. Même chose pour les dirigeants du LOSC Olivier Létang et Sylvain Armand (3 matches dont 2 avec sursis) pour leur attitude après Nice.