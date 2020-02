OL – ASSE : un crack lyonnais est né pour le derby

true

L’OL a mis tout le monde d’accord. En s’imposant contre la Juventus Turin mercredi en 8es de finale aller de la Ligue des champions (1-0), les Gones n’ont remporté qu’un match mais ont montré qu’il savaient se hisser à la hauteur des événements. Ce pourrait aussi être le cas dimanche pour la réception de l’ASSE dans un derby qui sent déjà le souffre (21h).

Garcia déjà sous le charme

Pour ce match très attendu, un joueur de l’OL a impressionné hier devant la Vieille Dame : Bruno Guimaraes (22 ans). « C’est un joueur qui voit clair, qui est technique, qui ne perd pratiquement pas le ballon, savoure Rudi Garcia. Techniquement, il est bon dans le jeu court et les petits espaces. Il est intelligent, il coupe les trajectoires même si le résultat c’est le travail de tous. »

Bruno Guimaraes 🇧🇷 vs Juventus(Opta):

-68 ballons touchés

-86,3% passes réussies(44/51)

-7 duels gagnés(87,5%)

-6 ballons récupérés

-4 interceptions

-3 tacles

-2 dribbles réussies

-1 dégagement

-1 faute subie #OLJuve — Stats Foot (@Statsdufoot) February 26, 2020

Recruté par l’OL au mercato hivernal, le milieu brésilien a quasiment tout bien fait devant la Juve… en étant le Lyonnais ayant le plus couru avec 12,71 kilomètres au compteur ! « Le milieu de l’OL a rapidement pris le dessus autour du très intéressant Guimaraes, dont la capacité à casser les lignes et le jeu vers l’avant font beaucoup de bien à cette équipe », a observé Pierre Ménès sur son blog. Placé dans le cœur du jeu – noté 8 dans L’Équipe – Guimaraes a aussi permis à Houssem Aouar d’être plus explosif sur les phases offensives. Claude Puel doit forcément l’avoir à l’œil avant le derby.