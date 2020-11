OL : Aulas a lancé son opération séduction avec Galtier (LOSC)

Le LOSC a sauvé l’honneur du football français de bien belle manière. En donnant une leçoj à l’AC Milan hier à San Siro (3-0), les hommes de Christophe Galtier ont envoyé un message à l’Europe et ont surtout poursuivi leur série d’invincibilité cette saison. En parallèle, Lille a mis fin à celui plus sombre des clubs français, tous battus cette semaine en coupes d’Europe (OM, PSG, Stade Rennais et OGC Nice).

Aulas félicite le LOSC... et Galtier

Jean-Michel Aulas, qui apprécie le profil de Galtier en vu de la succession Rudi Garcia sur le banc des Gones, n’a pas manqué de le féliciter ainsi que tout le club lillois pour cette performance qui fera date. « Bravo au Losc, son entraîneur, ses joueurs, son président qui font honneur au foot français... Merci et Bravo », a glissé le président de l’OL hier soir sur Twitter. Pas anodin ?