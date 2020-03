OL : Aulas a trouvé une autre cible qu’Eyraud et l’OM

true

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas n’a pas seulement l’OM et Jacques-Henri Eyraud dans le collimateur. Vincent Duluc et Le Phocéen font aussi partie de ses cibles du moment.

La petite guerre lancée par Jean-Michel Aulas la semaine dernière n’en était donc pas une. Le président de l’OL, via un communiqué, aurait juste vu certaines de ses pensées sorties d’un contexte. Tous ceux qui penseraient le contraire sont dans le faux. Jacques-Henri Eyraud, Alvaro Gonzalez, Dimitri Payet, Bernard Blaquart, Jacques Delanoë, pour ne citer qu’eux, auraient donc eu tout faux.

Communiqué du club ⁦@OL⁩ ⁦@l’équipe ⁦⁦@vincentduluc⁩ Nous souhaitons que par équité et pour équilibrer vos propos d’hier sur ms déclarations tronquées et la publication ds propos diffamatoires du président de OM vs publiez ce communiqué https://t.co/pupnsDrNAc — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 15, 2020

Chez les plumitifs, Daniel Riolo et Vincent Duluc aussi. Le journaliste de L’Équipe est nommément cité par ce même Aulas pour publier le dit communiqué dans le quotidien sportif en guise d’excuse ! « Nous souhaitons que par équité et pour équilibrer vos propos d’hier sur mes déclarations tronquées et la publication ds propos diffamatoires du président de OM vous publiez ce communiqué », a ainsi lâché le président de l’OL dimanche peu avant minuit sur son compte Twitter. JMA n’a pas oublié de faire aussi la leçon au site Le Phocéen, qui avait là aussi soit-disant mal interprété ses propos.