OL : Aulas mouche encore le Stade Rennais pour Maurice !

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas a répondu à son homologue du Stade Rennais Nicolas Holveck, qui l’a récemment mouché dans le dossier Florian Maurice.

À peine arrivé au poste de président du Stade Rennais, Nicolas Holveck a peut-être déjà commis un crime de lèse-majesté avec… Jean-Michel Aulas. Rendez-vous compte, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco a osé avouer sa surprise de voir le président de l’OL s’offusquer de voir Florian Maurice quitter son club pour voler de ses propres ailes et sans doute rejoindre le SRFC prochainement.

« J’ai été très surpris qu’il s’exprime pour nous. Est-ce que moi je vais confirmer quelque chose qui se passe à Lyon ? Que Florian Maurice soit en discussion avec lui pour partir, ok, il est toujours salarié de l’OL. Mais je suis surpris qu’il dise qu’il signe chez nous, a-t-il expliqué à L’Équipe ce week-end. Jusqu’à preuve du contraire, je n’ai rien signé avec quelque nouveau directeur technique que ce soit, et même si c’est Jean-Michel Aulas, ce n’est pas lui qui signe les contrats à Rennes. »

Aulas fait la morale au Stade Rennais

Forcément, il n’en fallait pas plus pour mettre en rogne le sniper Aulas, qui a répondu via son outil préféré Twitter : « Depuis un mois, tous les médias parlent de Flo à Rennes, il aurait fallu démentir si ce n’est pas le cas et surtout prévenir son avocat. »