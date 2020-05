OL : Aulas a trouvé un allié féroce pour déboulonner l’OM

true

Jean-Michel Aulas s’en est encore vertement pris à la situation économique bancale de l’OM. Willy Sagnol a emboité le pas du président de l’OL.

Jean-Michel Aulas a mis les choses au clair concernant ses relations avec Jacques-Henri Eyraud. « Il n’y a pas eu d’insultes au CA avec Eyraud comme l’a dit Raymond Domenech, a expliqué le président de l’OL dans L’Équipe. Il a fait un pamphlet dans le JDD gravissime qui fera l’objet d’une plainte en diffamation. Quand on attaque ma dignité et mes qualités humaines, je réplique. Mais au-delà de ça, l’OM a fait une bonne saison. Parfois, quand on ne joue pas en Europe, on peut se consacrer au Championnat… Sinon, pourquoi j’en voudrais à l’OM sur cette décision d’arrêter le Championnat ? J’imagine que ce n’est pas l’OM qui a décidé ça. »

Malgré ces mots apaisés, Aulas n’a pas manqué de tacler l’OM ce week-end sur sa gestion financière bancale depuis des mois. Un travail de sape poursuivi par Willy Sagnol dans la foulée sur les ondes de RMC Sport.

« Le modèle économique de l’OM ne fonctionne pas »

« Si on se met dans la peau d’un supporter de Marseille, une qualification en Ligue des champions et une finale d’Europa League en trois ans, c’est très très bien. Après, concernant la situation globale… Trois ans après le rachat, tu te retrouves avec des dettes qui font que ton modèle économique ne fonctionne pas, a analysé l’ancien coach des Girondins de Bordeaux. Ils se retrouvent dans le rouge, car si tu ne vends pas, tu ne pourras pas jouer la Coupe d’Europe à terme. Dans les choix qui ont été faits au début, avec des joueurs payés très chers et qui impactent énormément les finances du club, il n’y a aucun retour sur investissement. Les indicateurs sportifs sont pas mal, mais le football d’aujourd’hui, c’est aussi des données économiques qui sont parfois plus importantes que le sportif. »