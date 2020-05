OL : Eric Di Meco découpe Jean-Michel Aulas

false

Le consultant de RMC, Eric Di Meco, n’a que moyennement apprécié les récentes sorties de Jean-Michel Aulas, le président de l’OL. Et l’a fait savoir.

On l’a récemment beaucoup entendu. N’acceptant guère la solution retenue par la LFP pour établir son classement final de la Ligue 1. L’OL, comme vous le savez, et à moins d’un succès face au PSG en finale de Coupe de la Ligue (si elle se joue), ne participera pas à une coupe européenne la saison prochaine. Une première depuis plus de vingt ans et un épisode douloureux à vivre pour le président Jean-Michel Aulas.

Pas vraiment le genre de statistique qui apitoie Eric Di Meco, ancien joueur de l’OM devenu consultant pour RMC. Le latéral de la grande époque olympienne a découpé JMA comme jamais.

« Là, il me fait de la peine car on sent que cela lui échappe pour la première fois »

« Si Lyon se retrouve septième c’est parce qu’il y a eu un début de saison catastrophique avec un choix d’entraîneur qui s’est avéré catastrophique. Jean-Michel Aulas s’est trompé sur toute la ligne cette saison et essaye de le faire oublier. Je crois que les supporters lyonnais ne sont pas dupes et ne l’ont pas oublié. Jean-Michel Aulas dit qu’il va attaquer. Là, il me fait de la peine car on sent que cela lui échappe pour la première fois. Il ne va pas être en Coupe d’Europe, il ne sait plus quoi faire. »