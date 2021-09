OL, FC Nantes – EXCLU : « Avec Geubbels, tout est parti en eau de boudin »

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

But ! Football Club : Armand, quel souvenir gardez-vous de Willem Geubbels à Lyon ?

Armand Garrido : C'est un garçon que j'ai connu en deux temps. Je l'ai eu à 16 ans quand il évoluait surclassé en U17. Puis l'année d'après, quand je suis monté en National 2. En 17 ans, Willem survolait les débats. En réserve, il avait fait un début de saison tonitruant mais tout s'est détraqué à la fin de la première partie de championnat.

Que s'est-il passé avec lui ?

Tout est parti en eau de boudin. Ses conseillers ont négocié un départ de Lyon. L'OL ne voulait pas le laisser partir. Il a vécu des choses qu'un jeune de son âge n'était pas en capacité de supporter et je pense que cela a fait beaucoup de dégats à l'intérieur. Pour moi, il a subi des choses qu'on ne doit pas subir quand on est à ce stade de la formation. Il a été mis de côté, a été contraint de s'entraîner parfois tout seul. On l'a renvoyé s'entraîner avec les jeunes du centre en U17 …

« Nous sommes tous responsables »

Qui était la responsable de cette situation ?

Pour moi, nous sommes tous responsables. Et quand je dis tous, c'est tous. Je ne sais pas jusqu'où son désir de partir de Lyon allait réellement. S'il était réellement décideur. Son entourage est responsable. Le club aussi est responsable. Moi-même je me sens aussi responsable... Au final, cela s'est terminé en affaire financière et cela a détraqué le joueur qui a fini par partir à Monaco.

Etait-il réellement le crack que l'on prétendait ?

Franchement, je n'ai pas de mots pour le qualifier. Dans les catégories d'âge dans lequel il évoluait, il était au dessus. Même en National 2 pour ses premiers pas dans le monde des adultes. Je me souviens d'un match qu'on était allé gagner en Alsace, à Schiltinghem, où il avait été extraordinaire et avait marqué trois buts. Il allait vite, il avait une bonne finition... Pour moi, c'est un gentil garçon qui s'est retrouvé dans le milieu pro très vite, trop jeune. Est-ce que nous-mêmes, du côté de l'OL, on était prêt à gérer un garçon de cet âge et déjà à ce niveau ? Je ne sais pas. En tout cas, ça s'est très mal passé.

Comment expliquer son échec à l'AS Monaco ? Etait-ce seulement du fait d'un physique fragile ?

Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est senti arriver en terrain conquis après son gros transfert ? On parle des blessures mais généralement, ça ne vient jamais de nulle part ce genre de soucis. C'est souvent lié à la condition mentale. Pour moi, il y a eu d'autres problèmes. Est-ce qu'il s'attendait à avoir sa chance plus vite ? Rien ne s'est réellement passé. On l'attendait à un tel niveau... Aujourd'hui, je le trouve changé. Physiquement déjà, j'ai le sentiment qu'il a forci. Je le trouve plus musclé. Je ne suis pas sûr que les choses ont été bien gérés.

« S'il ne réussit pas cette saison au FC Nantes... »

Plus jeune, était-il comparable à Rayan Cherki ou Karim Benzema, que vous avez aussi entraîné ?

Je n'aime pas comparer. Je dirais juste que l'affaire Willem Geubbels a servi d'expérience à l'OL. Notamment dans la gestion du cas Rayan Cherki. Pour moi, Geubbels n'est pas comparable Cherki, Geubbels n'est pas comparable à Benzema dont la carrière est aujourd'hui d'une toute autre dimension … En tout cas, c'est vrai qu'on attendait beaucoup de lui. A titre personnel, je trouvais Willem largement au dessus. Une belle carrière professionnelle lui tendait les bras. C'était compliqué de penser qu'il ne réussisse pas. Aujourd'hui, il a démarré une carrière mais pas au niveau de ce qu'il pouvait prétendre...

Le rebond à Nantes est-il déjà sa dernière chance de se relancer ?

Ce sera à lui de prouver. Il n'a pas pu percer à Lyon, il n'a pas pu percer à Monaco. C'est évident que Nantes est un tournant. Willem doit confirmer que c'est un joueur qui a le niveau pour figurer en Ligue 1. Si ce n'est pas le cas, la suite sera beaucoup plus dure. A titre personnel, je pense qu'il est au niveau mais il aura besoin d'un peu de chance, que les blessures le laissent en paix... J'espère sincèrement qu'il aura la réussite qu'on entrevoyait. S'il ne réussit pas cette saison au FC Nantes, je ne sais pas où il va le faire...