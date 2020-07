OL, FC Nantes – Mercato : le dossier Rafael relancé ?

false

Rafael (OL, 30 ans), qui intéressait un temps le FC Nantes, est aujourd’hui courtisé par l’Olympiakos Le Pirée. Le club grec a bon espoir d’arriver à ses fins.

Il fut un temps où le FC Nantes était lancé aux trousses de Rafael. Les Canaris, séduits par la perspective de le réunir avec son frère jumeau Fabio, ont semble-t-il jeté l’éponge eu égard aux émoluments du défenseur de l’OL. De plus, malgré son statut de numéro 2 au poste de latéral derrière Léo Dubois, le Brésilien (30 ans) semble vouloir rester à Lyon jusqu’au terme de son contrat en juin 2021.

L’Olympiakos est confiant pour Rafael

Rafael partira-t-il un an avant la fin de son bail ? C’est le souhait de l’Olympiakos, selon le média grec Gazetta. Le Gone serait même la priorité du club hellène pour le poste de latéral droit, possible pendant de Miguel Trauco (ASSE) à gauche. Les Grecs espèrent d’ailleurs profiter de la situation contractuelle du joueur pour négocier un prix abordable. Puisque le club rhodanien veut dégraisser, il s’agit peut-être du meilleur moment pur s’engouffrer dans la brèche.