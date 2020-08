OL, FC Nantes – Mercato : un départ surprise bloque celui de Rafael !

true

S’il est attendu que des départs soient entérinés à l’OL sur ce mercato, le départ annoncé de Kenny Tete (24 ans) en Russie peut surprendre.

Le rideau est tombé sur la Ligue des champions, et il est déjà l’heure d’établir un bilan. A l’OL, celui-ci restera quoi qu’il arrive très positif après une place inespérée dans le dernier carré suite à des exploits retentissants contre la Juventus Turin et Manchester City. La saison de L1 a repris, mais il est aussi temps de peaufiner le mercato.

Dans son édition d’hier, Le Progrès dressait ainsi un état de lieux de la situation de l’OL et classait six joueurs dans la catégorie des départs possibles : Youssouf Koné, Kenny Tete, Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Bertrand Traoré et enfin Memphis Depay. Sans compter les joueurs en fin de contrat en juin 2021 qui pourraient être poussés vers la sortie cet été (Rafael, Marcelo ou encore Marçal). Le premier départ pourrait être celui de Tete (24 ans).

Tete vers le Spartak Moscou, Rafael reclassé ?

La Chaîne Téléfoot croit ainsi savoir que le latéral droit des Gones devrait « poursuivre sa carrière au Spartak Moscou » moyennant la coquette somme de 5 millions d’euros. Si ce transfert venait à se confirmer, il s’agirait d’une petite surprise puisque l’international néerlandais est le numéro 2 à son poste, derrière Léo Dubois mais devant Rafael. Le frère jumeau de Fabio, au FC Nantes, pourrait d’ailleurs être le grand vainqueur de cette opération en étant promu dans la hiérarchie de Rudi Garcia.