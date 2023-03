OL - FC Nantes : une révolution arbitrale testée entre les Gones et les Canaris

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Bonne nouvelle pour le football français : la sonorisation complète des arbitres sera mise en place, lors de OL-Nantes dès vendredi, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 (21h).

Selon L’Équipe, les abonnés à la plateforme Prime Vidéo n’auront toutefois pas accès en direct aux commentaires de l’arbitre Benoît Millot, mais un sujet sera réalisé dans un second temps pour rendre compte de cette expérience.

« On le fait pour montrer ce que pourra donner la sonorisation le jour où elle sera autorisée, témoigne Éric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres. On a demandé une autorisation spéciale pour cet essai et on est très contents de faire cela avec Prime Video. »