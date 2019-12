Girondins – Mercato : Giroud rouvre la porte à la L1, l’OL très intéressé !

true

L’entraineur de l’OL Rudi Garcia aimerait bien recruter Olivier Giroud (33 ans) au mercato, lui qui est sur le départ de Chelsea cet hiver. La L1 est une option crédible.

Rudi Garcia veut se renforcer au mercato hivernal et penserait à un attaquant et un latéral gauche. Le Progrès confirme que l’OL est bel et bien prêt à relancer la piste menant à Olivier Giroud !

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Dans les petits papiers de l’Inter Milan mais aussi des Girondins de Bordeaux, l’attaquant de Chelsea (33 ans) devrait quitter les Blues cet hiver. La L1 est une option concrète. « Pour le moment, je suis un joueur de Chelsea. J’ai encore quelques matches à jouer avec ce club d’ici l’ouverture du mercato. Ensuite, on va s’asseoir autour d’une table et prendre la meilleure décision pour moi. La France fait partie des solutions », a-t-il admis dans le Dauphiné Libéré.

Les Girondins toujours en course

Reste à savoir quel challenge il privilégiera en vue de l’Euro 2020 avec l’équipe de France. En Espagne, il était suivi par l’Atlético Madrid mais Edinson Cavani (PSG, 32 ans) se serait déjà mis d’accord avec les Colchoneros sur un contrat de trois ans.