OL : Jean-Michel Aulas dézingue encore l’OM

Jean-Michel Aulas a terminé sa croisade contre le PSG. Trop puissant et trop élégant pour répondre, le club de la capitale a laissé le président de l’OL dans la solitude de ses critiques. Du coup, l’intéressé a choisi une autre cible : l’OM.

Depuis une semaine, Aulas tance le club phocéen sans trop qu’on comprenne vraiment la portée de son message. Critiqué pour sa communication, le président Jacques-Henri Eyraud fait d’ailleurs un sans-faute depuis l’affaire Aldridge. Pas Aulas, donc, qui a encore sorti la boîte à gifles sur le site officiel de l’OL… après l’avoir brièvement fait sur Twitter.

Aulas ne cesse de comparer l’OM à l’OL

« La victoire de Marseille (contre Lille) – que nous venons de battre en Coupe de France – nous positionne trop loin de la 2ème place, ce qui rend évidemment cet objectif difficile à atteindre désormais, peut-on lire dans le message. Il faut néanmoins noter que l’Olympique de Marseille n’a pas joué de Coupe d’Europe cette année, ce qui lui a donné un avantage certain dans le championnat et que par ailleurs il s’est à nouveau mis dans le rouge sur le plan économique relativement au FFP (le journal L’Équipe affirmait il y a quelques jours que le déficit d’exploitation sur deux années était supérieur à 170 M€ !) contrairement à l’OL qui a une structure financière forte et gage de participation en cas de qualification en Coupe d’Europe et de pérennité pour tous ses supporters. »

Fan de chiffres, Aulas pourrait aussi se rappeler que l’OL et son budget conséquent comptent 18 points de retard sur l’OM au classement après 25 journées de L1.