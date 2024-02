OL : l'OGC Nice dégoupille et parle de vol !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Il n'y a pas que Jean-Pierre Rivère, dans le camp niçois, qui a poussé un énorme coup de gueule contre l'arbitrage de Clément Turpin hier à Lyon. Son entraîneur, Francesco Farioli, et ses joueurs aussi. Et puis, il y a le community manager du Gym, qui s'est complètement lâché sur X. Il a écrit "Voici la une de L'Équipe du samedi 17 février 2024" avec un visuel d'une Une remontant à la saison 2008-09 sur laquelle on pouvait lire "Nice volé à Lyon".

"Nice volé à Lyon"

Cette Une très polémique à l'époque faisait référence à une victoire des Gones sur les Aiglons 3-2 à Gerland, avec un pénalty inscrit à la 95e minute par Karim Benzema. Mené 2-0 après 20 minutes par Nice, le septuple champion de France avait renversé le score grâce à plusieurs situations litigieuses. Fou de rage, Cyril Rool avait été expulsé sur l'action ayant abouti au pénalty. Ce post du compte officiel de l'OGCN n'avait toujours pas été retiré ce samedi matin...

🗞️ Voici la une de L'Équipe du samedi 17 février 2024 #OGCNice #OLOGCN pic.twitter.com/s8EIQNoc21 — OGC Nice (@ogcnice) February 16, 2024

