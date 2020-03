OL : Le Graët en remet une couche sur Aulas

true

Noël Le Graët n’a pas raté Jean-Michel Aulas. Après les propos du président de l’OL concernant une hypothétique saison blanche en raison du coronavirus, le patron de la FFF avait fustigé une vision d’anticipation déplacée eu égard à la crise sanitaire qui a envahi le pays depuis quelques jours.

L’heure est grave, puisque le stade 3 a été décrété par le gouvernement français ce week-end. Il s’agit d’une raison supplémentaire pour Le Graët de recentrer le débat autour de la santé de tous, seule priorité du moment. N’en déplaise aux enjeux purement sportifs et aux petits calculs.

« Peut-être qu’Aulas était mieux classé l’année dernière… »

« Pour le moment, c’est la chasse au virus, de faire en sorte qu’il n’avance pas. Le football reprendra dès que la maladie aura pris recul. La saison peut aller à son terme, on a le temps. On peut jouer au mois de juin, il n’y a absolument aucun problème, a fait savoir le président de la FFF au Progrès. Le président de l’OL évoque l’idée une saison blanche ? Peut-être que Jean-Michel Aulas était mieux classé l’année dernière que cette année. Je ne sais pas, je n’ai pas vérifié… Le foot, je m’en fous. Le foot n’est pas la priorité. La priorité, c’est d’être tous solidaires pour que le virus recule le plus vite possible. Après, on trouvera bien des dates… On arrivera à organiser une fin de saison sans problème dès que le coronavirus montrera des signes de faiblesse notables. »