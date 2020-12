OL, LOSC, ASSE, Rennes, Reims, RC Lens : ils sont dans l'Equipe-type !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Après sa victoire facile sur le FC Nantes (3-0), l'OL truste le onze-type de la 17e journée avec quatre représentants : Jason Denayer, Thiago Mendes, Houssem Aouar et Tino Kadewere. On retrouve aussi deux co-leaders du LOSC, vainqueur à Montpellier (3-2) : Mike Maignan et Jonathan Ikoné.

Après sa victoire à Bordeaux, Reims envoie deux représentants : Ghislain Konan à gauche de la défense et Boulaye Dia, qui conclut parfaitement l'année avant un Mercato qui lui promet d'être animé.

Malgré le 0-4 concédé à Paris, Mohamed Simakan (RC Strasbourg) a marqué les esprits. Tout comme Mathieu Debuchy (ASSE), buteur contre l'AS Monaco (2-2). Clément Grenier, qui a donné la victoire à Rennes contre Metz (1-0), complète ce onze dirigé par le toujours excellent Franck Haise (RC Lens).