OL, LOSC : Aulas reprend Juninho et corrige l’agent de Pépé 

Jean-Michel Aulas, président de l’OL, a cru bon de répondre à un petit tacle de l’agent de Nicolas Pépé. En interne, Juninho sait aussi à quoi s’en tenir avec JMA.

Jean-Michel Aulas se fait discret. Après avoir passé des journées entières à tenter de défendre les intérêts de l’OL, le président des Gones préfère désormais se concentrer aux prochaines échéances sportives. C’est dans cette logique que JMA sera aux premières loges pour assister à la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG (21h10) et au 8e de finale retour de la Ligue des champions en août face à la Juventus Turin.

En attendant, il faut bien passer le temps et continuer de défendre l’institution OL. Aulas s’est donc livré à son exercice favori pas plus tard qu’hier. Invité de L’Equipe du Soir, l’agent de Nicolas Pépé Samir Khiat a livré son avis sur le mercato lyonnais, en évoquant la possible absence de Coupe d’Europe.

Quand Aulas rectifie les propos de Juninho

« Si Lyon n’est pas en coupe d’Europe, la moitié de l’effectif voudra partir », a-t-il notamment déclaré. Il n’en fallait pas plus pour déclencher la réponse d’Aulas sur les réseaux sociaux : « Si c’était aussi simple et binaire, tu serais président de club. » Par ailleurs, ce même JMA n’avait pas non plus de reprendre Juninho lors de l’interminable conférence de presse de reprise de l’OL, le 10 juin. Quand Juninho a expliqué qu’il « avait le droit », en tant que directeur sportif, de donner son avis sur l’équipe, il a été repris par son président : « Tu en as même le devoir. »