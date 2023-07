OL, FC Nantes, LOSC : Lorient asticote les trois clubs au Mercato !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

On s’arrache Oleg Reabciuk ! Dans les petits papiers du LOSC et du FC Nantes sur ce mercato estival, le défenseur de 25 ans est sous contrat à l’Olympiakos jusqu’en juin 2025 et serait désormais la cible du FC Lorient. Selon Foot Mercato, Lille est toujours intéressé mais piste également Leonardo Lelo qui évolue à Casa Pia. Le FC Nantes a aussi un autre joueur dans son viseur pour le poste de latéral gauche.

Lorient sur Ndiaye

Les Merlus asticotent un autre cador de Ligue 1 au mercato : l’OL. D’après Mohamed Toubache-Ter, le FCL se serait placé sur le jeune défenseur lyonnais Abdoulaye Ndiaye (21 ans). Régis Le Bris apprécierait beaucoup de son profil alors que Laurent Blanc aurait demandé à le voir suite à un intérêt du Qatar. L'intéressé pourrait partir en cas d’offre supérieure à 4 millions d’euros.

🚨EXCL : 🔴⚪️🇲🇩 #SuperLeague1



◉ Lorient s'est positionné sur Oleg Reabciuk de l'Olympiakos.



◉ Le latéral gauche est estimé à un peu plus de 4M€ par son club.https://t.co/l6mYSEZGs8 pic.twitter.com/nnb031XWEF — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 14, 2023

Podcast Men's Up Life