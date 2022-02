OL - LOSC : les Dogues réalisent un gros coup à Lyon, les notes

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

En lumière (version OL)

Paqueta (6) : parfois énervé et à la limite du carton jaune, le maestro lyonnais a au moins eu le mérite de tenter. Par ses percussions, l’ancien Milanais a créé quelques brèches. C’est aussi lui qui profite du dégagement raté de Jardim annulé par la VAR (88e). Une action qui fera parler…

Faivre (5) : on ne peut pas reprocher à l’ancien Brestois de s’économiser dans ses efforts mais contre les Dogues se fut quand même assez brouillon avec de nombreuses frappes écrasées sans soucis pour Léo Jardim.

T.Mendes (4) : pour la deuxième fois de suite après Lens, le Brésilien a été en difficulté sur une situation et cela s’est traduit, malheureusement pour lui, par un but. Non seulement il couvre Xeka sur le centre mais sa glissade l’empêche de contrôler le ballon qui finit sur Gudmundsson (39e). Fatal.

Dubois (4) : on se demandait si le Groupama Stadium allait changer d’attitude avec le capitaine lyonnais suite à son passage devant les Bad Gones. On a eu la réponse : non. A sa sortie à l’heure de jeu au terme d’une prestation sans grand relief, il a essuyé des sifflets.

Kadewere (non noté) : remplaçant d’un triste Moussa Dembélé à l’heure de jeu, le Zimbabwéen a raté une énorme balle de 1-1 alors qu’il était seul face au but vide (68e). L’un des tournants du match.

En lumière (version LOSC)

Gudmunsson (6,5) : aligné en milieu gauche du 4-4-2 de Jocelyn Gourvennec, le Suédois s’est avéré un pari payant. Non seulement il a ouvert la marque d’un joli tacle rageur (39e) mais il a également parfaitement fermé le couloir.

Jardim (7) : titulaire depuis trois rencontres, le Brésilien n’a toujours pas pris de but. A Lyon, face aux tentatives de Romain Faivre, Moussa Dembélé, Lucas Paqueta ou encore Emerson, il a aimanté tous les ballons. Pas toujours académique mais efficace. S’il est l’homme du match, l’ancien gardien de Boavista est aussi passé proche de la correctionnelle pour un dégagement raté qui s’est finalement transformé en but annulé par la VAR. Plus de peur que de mal…

Ben Arfa (4) : s’il a laissé entrevoir de la magie sur ses premières prises de balle, le milieu offensif s’est vite éteint et n’a finalement pas apporté grand chose jusqu’à son remplacement par Jonathan Onana à l’heure de jeu.

Xeka (6) : remplaçant de Benjamin André (suspendu), le Portugais a remporté la bataille de l’entrejeu. Il a également été passeur décisif sur le but des Dogues (39e).

Celik (6,5) : face à la menace Toko Ekambi, le Turc a sorti une très grosse prestation défensive. Et que dire de son sauvetage miraculeux devant Tino Kadewere (68e)...

OL : Lopes (5) - Dubois (4, puis Gusto (63e)), T.Mendes (4), Lukeba (5,5), Emerson (5) - Caqueret (4,5, puis Aouar (63e)), Ndombélé (4,5) - Faivre (5, puis Barcola (86e)), Paqueta (6), Toko Ekambi (5) - Dembélé (4, puis Kadewere (63e)).

LOSC : Jardim (6) - Celik (6,5), Fonte (6,5), Botman (6), Djalo (6) - Bamba (5), Sanches (5,5), Xeka (6), Gudmundsson (6,5, puis Weah (74e)) - David (4, puis Bradaric (90e+1)), Ben Arfa (4, puis Onana (62e)).

Note du match : 11/20

Homme du match : Léo Jardim (7)