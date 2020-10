OL, LOSC : Thiago Mendes rattrapé par une nouvelle affaire douteuse ?

Thiago Mendes vit un chemin de croix à Lyon. Critiqué pour ses mauvaises performances sur le terrain et son hygiène de vie douteuse, le milieu brésilien enchaîne les affaires extra-sportives. Ce fut manifestement encore le cas ce week-end. Selon Foot Mercato, l’ancien maillon fort du LOSC est soupçonné d’avoir insulté un employé d’aéroport dans une scène publiée par l’OL avant que ce dernier ne se rendre à Lorient dimanche (1-1). Mendes a rapidement tenu à démentir sur les réseaux sociaux.

Mendes dément, le mal est déjà fait

« Dans une vidéo publiée par le club lui-même, seulement les personnes malveillantes avec l'intention de me faire du mal pourraient entendre quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, a écrit le milieu de terrain sur son compte Instagram. À aucun moment, je n'ai offensé ou dénigré l'image de qui que ce soit. Nous devons avoir du respect les pour les autres et je n'en ai jamais manqué, tant dans ma carrière que dans ma vie privée. Je demande plus de prudence avec des évaluations erronées et de ne pas divulguer des informations lorsque vous n'êtes pas sûrs. Je vous remercie. »